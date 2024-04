AfD verlangt Bilanz zu 22 Jahren Euro

Berlin: (hib/BAL) Die Bundesregierung soll eine Bilanz zum Euro ziehen. Das fordert die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/10969), der am morgigen Donnerstag gegen 13 Uhr unter Tagesordnungspunkt 9 in erster Lesung im Bundestag debattiert wird. Als Anlass für ihren Antrag nennt die AfD-Fraktion den 22. Jahrestag der Einführung des Eurobargeldes in Deutschland.

Die AfD fordert die Bundesregierung ferner auf, „der deutschen Öffentlichkeit gegenüber die sozialen, finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen zu quantifizieren und zu schildern, inwiefern welche der Zusicherungen nicht eingehalten wurden oder von vorneherein nicht einzuhalten waren“.