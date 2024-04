Wissenschaftliche Beirat billigte Umbenennung des BKGE

Berlin: (hib/AW) Die Umbenennung des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) in Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa und seine Aufgabenerweiterung im September 2023 wurden in der Sitzung des Wissenschaftlichen Beirats am 21. November 2022 „eingehend besprochen“ und von den Beiratsmitgliedern unterstützt. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/10909) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/10685) mit.

Die gewachsene Sprach- und Osteuropakompetenz des Bundesinstituts sei in den letzten beiden Jahrzehnten von den verschiedenen Bundesregierungen zunehmend genutzt worden, um den infolge des EU-Beitritts der Staaten des östlichen Europa gestiegenen Informations- und Unterstützungsbedarf der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien in erinnerungspolitischen Fragen zu decken und die neuen Anforderungen zu bearbeiten, heißt es in der Antwort. Um diese Aufgabenerweiterungen nachzuvollziehen und um den Auftrag und die Tätigkeit des BKGE wieder in vollem Umfang zur Deckung zu bringen, sei eine Umbenennung in den vergangenen Jahren mehrfach thematisiert und im gegenseitigen Einvernehmen nach Billigung durch die jeweiligen Leitungen umgesetzt worden.