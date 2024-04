Engagement im Bereich Smart Cities

Berlin: (hib/HLE) Für das internationale Engagement der Bundesregierung im Bereich Smart Cities interessiert sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10944). So soll die Bundesregierung Auskunft geben, wie die Mittel unter dem Haushaltspunkt „Dialog und Vernetzung im Bereich Smart Cities“ im Jahr 2023 genutzt wurden. Die Abgeordneten wollen wissen, welche nationalen und internationalen Dialogprogramme mit diesen Mitteln finanziert wurden und in welcher Höhe. Gefragt wird außerdem nach der Arbeit des internationalen Smart Cities Netzwerks (ISCN).