Fragen zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Berlin: (hib/PK) Mit der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege befasst sich die Unionsfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/10940). Die Nachfrage nach Fachkräften in der Pflege sei höher als die frei verfügbaren Kräfte. Vor allem die hohe Abbrecherquote in der Pflegeausbildung mache eine Stabilisierung der Fachkräftelage schwierig, heißt es in der Anfrage.

Hinsichtlich der Versorgung von Kindern und Jugendlichen verschärfe die unzureichende Zahl von Auszubildenden in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege mittelbar den Fachkräftemangel. Dies sei auch auf unzureichende Angebotskapazitäten für den Abschluss „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger“ zurückzuführen.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Ausbildungsplätze an wie vielen Krankenpflegeschulen es gibt und wie viele Schulen den Abschluss „Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger“ anbieten.