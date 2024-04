Berichte über Tatverdächtige in der PKS

Berlin: (hib/STO) Die Berücksichtigung von Deutschen mit mindestens einer weiteren Staatsangehörigkeit im Rahmen der Berichte über Tatverdächtige in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ist ein Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/10962). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele Menschen derzeit in Deutschland leben, die neben der deutschen Staatsangehörigkeit mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen. Zugleich will sie unter anderem wissen, ob es sich nach Auffassung der Bundesregierung bei dieser Personengruppe um eine „relevante Größenordnung“ handelt, „die auch im Rahmen der Berichte über deutsche Tatverdächtige in der PKS berücksichtigt werden sollte“.