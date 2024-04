Lehren aus dem Aufbauinstrument „NextGenerationEU“

Berlin: (hib/AHE) Die Lehren aus dem europäischen Aufbauinstrument „NextGenerationEU“ und die haushaltspolitischen EU-Reaktionen in Krisenzeiten sind ein Schwerpunkt der Interparlamentarischen Konferenz über Stabilität, wirtschaftspolitische Koordinierung und Steuerung in der Europäischen Union im Februar in Brüssel gewesen. Wie aus der Unterrichtung (20/11065) durch die deutsche Delegation weiter hervorgeht, ging es bei dem Parlamentariertreffen außerdem unter anderem um den EU-Zusammenhalt angesichts „auseinanderlaufende Inflationsraten und Schuldenstände sowie steigender Lebenshaltungskosten“, um strategische Investitionen und Reformen zur Stärkung des Wachstumspotenzials der EU und um den EU-Binnenmarkt für Dienstleistungen „einschließlich Steuerharmonisierung und -vermeidung“.