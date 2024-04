Bundesregierung zu Forschung und Entwicklung

Berlin: (hib/CHA) Im Jahr 2022 hat der Bund in Kooperation mit den Ländern, Kommunen und der Wirtschaft 121,4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) waren das 3,1 Prozent. Das geht aus einer Antwort (20/10896) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10513) der CDU/CSU-Fraktion hervor. 2021 lagen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bei 113,2 Milliarden Euro. Für das Jahr 2023 liegen laut Antwort der Bundesregierung bisher keine aktuellen Daten vor. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort zudem schreibt, sollen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf insgesamt 3,5 Prozent des BIP steigen.

Ferner sei es das Ziel der Bundesregierung, auch die Zahl der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung bis zum Jahr 2025 zu steigern. Während 2022 rund 784.600 Personen im Bereich Forschung und Entwicklung arbeiteten, waren es 2021 rund 753.900 Personen.