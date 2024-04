Mehrkosten beim Teilchenbeschleunigerzentrum Fair

Berlin: (hib/CHA) Deutschland wird die Mehrkosten für die Teilchenbeschleunigeranlage Fair (Facility for Antiproton and Ion Research) in Höhe von 518,2 Millionen Euro vorerst übernehmen, um die Realisierung des Projektes zu gewährleisten. Das geht aus einer Antwort (20/10902) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10653) der CDU/CSU-Fraktion hervor. Demnach wolle sich der Bund mit 449 Millionen Euro an den Mehrkosten beteiligen, während das Land Hessen den Rest finanzieren solle. Mit weiteren Mehrkosten im Projekt sei bisher nicht zu rechnen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort.

Auch die internationalen Partnerstaaten des Projekts sollen sich an den zusätzlich anfallenden Kosten beteiligen, heißt es in der Antwort. Eine rechtliche Verpflichtung dafür gebe es für die Partnerstaaten jedoch nicht. Wie die Bundesregierung weiter ausführt, haben bisher beispielsweise Rumänien und Slowenien zugesagt, einen Beitrag zu den Mehrkosten leisten zu wollen. Finnland habe bereits 9,1 Millionen Euro zusätzlich zum Projekt beigesteuert.

Auf unter anderem die Frage der CDU/CSU-Fraktion, ob die Bundesregierung die Beteiligung Russlands am Teilchenbeschleunigerzentrum weiterhin für adäquat hält, erwidert diese, dass diese Antwort als „Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und damit nicht öffentlich beantwortet wird.