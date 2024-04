Künstliche Intelligenz in der Außen- und Sicherheitspolitik

Berlin: (hib/AHE) Nach Künstlicher Intelligenz (KI) in der Außen- und Sicherheitspolitik erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/11047). Die Bundesregierung soll unter anderem angeben, ob sie KI zur Entscheidungsunterstützung und in Simulationsmodellen im Bereich von Diplomatie und Strategie und bei der Verteidigung gegen Cyberangriffe sowohl von Staaten als auch von nichtstaatlichen Akteuren einsetzen sowie bei Entwicklung und Einsatz autonomer Waffensysteme und in der militärischen Sicherheit und Überwachung anwenden will.