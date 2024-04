Unerlaubte Einreisen aus Bulgarien und Rumänien

Berlin: (hib/STO) Auf dem Luftweg seit 2014 versuchte oder vollzogene unerlaubte Einreisen aus Bulgarien oder Rumänien sind ein Thema der Antwort der Bundesregierung (20/11059) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10873). Danach wurde in den Jahren 2014 und 2015 sowohl im Falle Bulgariens als auch Rumäniens jeweils eine einstellige Anzahl entsprechender Personen registriert. In den Jahren von 2016 bis 2023 lag die jährliche Anzahl auf dem Luftweg versuchter oder vollzogener unerlaubter Einreisen aus Bulgarien den Angaben zufolge zwischen 21 Personen im Jahr 2016 und 36 Personen jeweils in den Jahren 2019 und 2023, während sie sich bei solchen Einreisen aus Rumänien in diesem Zeitraum zwischen 27 Personen im Jahr 2020 und 107 im vergangenen Jahr bewegte. Im laufenden waren es bis Februar bei Bulgarien drei Personen und bei Rumänien 15, wie aus der Vorlage weiter hervorgeht.