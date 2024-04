Forschungsprojekte zur zellulären Landwirtschaft

Berlin: (hib/NKI) Die Bundesregierung fördert zwischen 2021 und 2026 insgesamt 27 Projekte, die sich mit der Herstellung von alternativen Proteinen für die menschliche Ernährung aus Zellkulturen oder aus der Präzisionsfermentation befassen. Das geht aus der Antwort (20/11071) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10705) der AfD-Fraktion hervor.

Die Fördersumme beläuft sich auf rund 10,7 Millionen Euro. Unterstützt werden unter anderem Projekte an den Technischen Universitäten in Berlin und in München, am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie und am Leibniz Institut für Plasmaforschung und Technologie sowie den Unternehmen Formo Bio und Innocent Meat.