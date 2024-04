Gewaltdelikte in Bezug auf Bahnhöfe im Saarland

Berlin: (hib/STO) Über die Zahl der in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Saarland durch die Bundespolizei im vergangenen Jahr erfassten Gewaltdelikte und weiteren Straftaten berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/11074) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10877). Danach wurden laut der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei im Jahr 2023 in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im Saarland 447 Gewaltdelikte, 21 Sexualdelikte. 15 Waffendelikte, 875 Eigentumsdelikte und 204 Betäubungsmitteldelikte registriert. Im Jahr 2022 waren es den Angaben zufolge 314 Gewaltdelikte, 31 Sexualdelikte. 15 Waffendelikte, 694 Eigentumsdelikte und 179 Betäubungsmitteldelikte.