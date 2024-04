Union erkundigt sich nach geplanten Reformen des BAföG

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/11082) nach geplanten Reformen des BAföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz). Die Fragesteller möchten unter anderem erfahren, ob die Bundesregierung die Bedarfssätze des BAföG „angesichts der Inflation und der Entwicklung anderer staatlicher Sozialleistungen wie des Bürgergeldes“ vor der Bundestagswahl 2025 erhöhen will. Außerdem fragen die Abgeordneten danach, wie verständlich die Texte der BAföG-Anträge sind und warum die Anträge nicht ausschließlich online, sondern weiterhin „händisch ausgefüllt und per Post eingereicht“ werden können.