Berlin: (hib/STO) Durch die Bundesregierung sind nach deren Angaben im vergangenem Jahr insgesamt 12.315 Euro für die Teilfinanzierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Trinkwassernotversorgung in Thüringen zur Verfügung gestellt worden. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/11086) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/10891) weiter schreibt, wurden ihrer Kenntnis nach von diesen Mitteln in Thüringen keine Trinkwassernotbrunnen errichtet oder ertüchtigt.