Statistische Methodik zur Beurteilung des Sterbegeschehens

Berlin: (hib/STO) Um die „statistische Methodik des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden bei der Berichterstattung über das Sterbegeschehen in Deutschland seit dem Jahr 2020“ geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/11081). Danach hatte die Fraktion in einer früheren Kleinen Anfrage (20/10251) zwei Methoden zur Beurteilung des Sterbegeschehens beschrieben. Wissen will sie unter anderem, wie das Statistische Bundesamt „die Gegensätzlichkeit der Ergebnisse der Methode 1 und Methode 2 für den Zeitraum Januar bis Dezember 2020“ erklärt.