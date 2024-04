Stärkung der pharmazeutischen Industrie

Berlin: (hib/PK) Eine starke pharmazeutische Industrie ist nach Einschätzung der Bundesregierung für die Gesundheitsversorgung und den Wirtschaftsstandort von großer Bedeutung. In der Corona-Pandemie sei deutlich geworden, welche Stärken die pharmazeutische Industrie in der Umsetzung von Forschung und Entwicklung hin zu lebensrettenden Produkten besitze, heißt es in der Antwort (20/11090) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/10901) der Unionsfraktion.

Um die Attraktivität des Pharmastandorts zu erhöhen sowie eine zuverlässige Versorgung sicherzustellen, setze sich die Bundesregierung für international wettbewerbsfähige und verlässliche Rahmenbedingungen in Deutschland und der EU ein und habe im Dezember 2023 ein Strategiepapier zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Branche beschlossen.

Demnach sollen Verfahren vereinfacht und beschleunigt, die Digitalisierung vorangetrieben und Anreize für die Ansiedlung von Herstellungsstätten in der EU sowie für die Diversifizierung von Lieferketten geschaffen werden. Ferner sollen Innovations- und Forschungsprojekte gefördert werden. Wesentliche Elemente der Strategie sollen mit dem Medizinforschungsgesetz umgesetzt werden, das Ende März das Kabinett passiert hat.