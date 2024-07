Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung (PBnE) führt unter der Leitung des Vorsitzenden Helmut Kleebank eine Delegationsreise nach New York in der Zeit vom 12. bis 18./19. Juli 2024 durch. Mitglieder der Delegation sind Jakob Blankenburg (SPD), Tina Rudolph (SPD), Volker Mayer-Lay (CDU/CSU), Felix Schreiner (CDU/CSU), Susanne Menge (Bündnis 90/Die Grünen), Knut Gerschau (FDP) und Dr. Rainer Kraft (AfD).

In diesem Jahr steht das 50-jährige Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft an und beim High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) unter Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats des VN (ECOSOC) soll ein globales Transformationsrahmenwerk zur beschleunigten Umsetzung der Agenda 2030 verabschiedet werden. Darüber hinaus stellt das Forum eine wichtige Etappe auf dem Weg zum VN-Zukunftsgipfel im September dar. Das Gipfeltreffen ist das „Herzstück“ der diesjährigen Arbeit der Vereinten Nationen. Der Weltnachhaltigkeitsbericht (Global Sustainable Development Report,GSDR) , der alle vier Jahre für den SDG-Gipfel erarbeitet wird, bietet Gelegenheit, Gespräche über integrierte Aktionspläne zu führen, die internationale Faktoren berücksichtigen und Anreize schaffen, auf Länderebene den politischen Willen zu einem Kurswechsel zu befördern und damit die Umsetzung der SDGs entscheidend zu beschleunigen. Die bis Ende 2024 vorgesehene Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der freiwillige Staatenbericht Deutschlands (Vorstellung 2024/2025) werden globale Auswirkungen deutscher Konsum-, Produktions- und Handelsmuster des deutschen Finanzmarktes sowie nachhaltigkeitsbezogener Entscheidungen adressieren.

Schwerpunkte der PBnE sind die parlamentarische Begleitung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung, insbesondere bei der Fortentwicklung der Indikatoren und Ziele, die parlamentarische Begleitung der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung auf europäischer Ebene und die parlamentarische Begleitung der Nachhaltigkeitspolitik der Bundesregierung auf Ebene der Vereinten Nationen, insbesondere die Aktivitäten und Maßnahmen zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) der Agenda 2030 u. a. im Rahmen des High-Level-Political Forums der Vereinten Nationen zu nachhaltiger Entwicklung.