Delegation des Bundestages nimmt an der Konferenz zur Zukunft Europas teil

Am 21. und 22. Januar 2022 findet die dritte Plenarsitzung der Konferenz zur Zukunft Europas im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg statt. Axel Schäfer (SPD) und Gunther Krichbaum (CDU/CSU) nehmen an der Konferenz als Vertreter des Deutschen Bundestages teil.

Die hybride Sitzung wird mit einem Gedenken an den verstorbenen Präsidenten des Europäischen Parlaments David Sassoli beginnen. Danach präsentieren Bürgerinnen und Bürger die Ergebnisse aus zwei der vier europäischen Bürgerforen: Zunächst stellen Vertreterinnen und Vertreter des 2. Forums ihre Ideen für die Bereiche „Europäische Demokratie“ sowie „Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit“ vor. Unter einem weiteren Tagesordnungspunkt skizzieren sie die aus den Beratungen des 3. Forums resultierenden Vorschläge zu „Klimaschutz und Umwelt“ sowie „Gesundheit“. Über die Vorschläge wird jeweils eine erste Aussprache stattfinden.

Die Beratungen werden am 21. Januar 2022 ab 17:00 Uhr und am 22. Januar 2022 ab 8:30 Uhr via Livestream auf der digitalen Konferenzplattform unter futureu.europa.eu öffentlich übertragen. Dort sind auch die Tagesordnung und weitere Sitzungsdokumente abrufbar.