Bundestagspräsidentin Bas prämiert „Handy-Jahre einer Kanzlerin“ mit dem Medienpreis 2022

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat den Medienpreis Parlament 2022 des Deutschen Bundestages an Karoline Meta Beisel, Constanze von Bullion, Lara Fritzsche und Nicola Meier verliehen. Die Journalistinnen wurden für ihren neunseitigen Beitrag „Handy-Jahre einer Kanzlerin“ ausgezeichnet. In dem am 3. September 2021 im Süddeutsche Zeitung Magazin erschienenen Text analysieren die Autorinnen, wie Angela Merkel in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft das Handy als Machtmittel eingesetzt hat.

Die Vorsitzende der Jury des Medienpreises, Prof. Claudia Nothelle, bezeichnete in ihrer Laudatio das Stück als Meisterleistung, das die Jury durch seine Sprache und die Idee überzeugt habe: „Der Artikel setzt an bei der Neugierde der Leserschaft, die wahrscheinlich zu gern mal der Kanzlerin beim Tippen über die Schulter geschaut hätte. Und erzählt dann in knapp 40000 Zeichen 16 Jahre Angela Merkel und ihren Regierungsstil.“

Bundestagspräsidentin Bas gratulierte den Preisträgerinnen. Zugleich würdigte sie alle nominierten Beiträge dafür, dass sie die Arbeit im Deutschen Bundestag kritisch hinterfragten: „Wie gut fühlen sich die Menschen vertreten? Wie kann sich unser Parlament weiterentwickeln? Welche Abläufe gehören auf den Prüfstand? Für die parlamentarische Demokratie ist diese Reflexion unverzichtbar.“ In diesem Zusammenhang unterstrich Bas die Bedeutung der Vielfalt der Medien: „Presse, Rundfunk und Onlinejournalismus sowie private und öffentlich-rechtliche Medien, diese Medienvielfalt ist sehr wertvoll für unsere Demokratie. Und sie muss uns auch etwas wert sein.“

Hintergrund: Der seit 1993 vergebene und mit 5.000 Euro dotierte Medienpreis Parlament des Deutschen Bundestages würdigt herausragende publizistische Arbeiten, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Abläufe, Arbeitsweisen und Themen beitragen.

Eine unabhängige Jury, die aus sieben Journalistinnen und Journalisten besteht, trifft im Auftrag der Präsidentin die Auswahlentscheidung. Ihre Arbeit endet mit der Legislaturperiode. Eine neue Jury wird jeweils zu Beginn einer Legislaturperiode von der Bundestagspräsidentin ernannt.

Weitere Informationen zum Medienpreis Parlament finden Sie unter https://www.bundestag.de/medienpreis