Vom 24. bis 27. Oktober 2022 reiste eine Delegation des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages unter der Leitung von Sara Nanni (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) nach Jordanien und in den Irak.

Die Mitglieder der Delegation waren: Dr. Kristian Klinck (SPD), Kerstin Vieregge (CDU/ CSU), Thomas Röwekamp (CDU/CSU), Alexander Müller (FDP) sowie Gerold Otten (AfD).

Im Mittelpunkt der Reise stand der Besuch beim deutschen Einsatzkontingent Counter Daesh / Capacity Building Iraq. Die Ausschussmitglieder konnten sich am Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien, auf der Al Asad Airbase im Irak sowie in Erbil durch zahlreiche Gespräche und Besuche vor Ort ein Lagebild über den Bundeswehreinsatz machen.