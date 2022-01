Zeit: Freitag, 28. Januar 2022, 14.45 Uhr

Ort: Wallstraße 84, Berlin-Mitte

Gemeinsam mit der Holocaust-Überlebenden Inge Auerbacher gedenkt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas in Berlin-Mitte Ruth Nelly Abrahams, die mit ihrer Familie 1942 von dort aus ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und später in Auschwitz ermordet wurde.

Neben Inge Auerbacher, die mit Ruth Nelly Abraham eng befreundet war, nehmen am stillen Gedenken bei den Stolpersteinen, die den damaligen Wohnort der Opfer kennzeichnen, auch Vertreter des Bürgervereins Luisenstadt teil. Der Verein erinnert seit vielen Jahren durch sein Engagement bei der Verlegung der Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin.