Europaausschuss sichert Hohem Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina Unterstützung zu

Der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union hatte in seiner Sitzung am 26. Januar 2022 den Hohen Repräsentanten für Bosnien und Herzegowina, Christian Schmidt, zu Gast. Der Hohe Repräsentant vermittelte den Ausschussmitgliedern vertiefte Einblicke in die aktuelle, schwierige Situation und die anstehenden Herausforderungen in Bosnien und Herzegowina. In der Diskussion brachten die Fraktionen große Anerkennung für die Arbeit des Hohen Repräsentanten zum Ausdruck und sicherten ihm die Unterstützung des Ausschusses zu.