Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz zu Besuch in der Türkei

Vom 28. Februar bis zum 3. März 2022 wird Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) Istanbul und Ankara besuchen. Auf dem Programm stehen neben Gesprächen mit Parlamentspräsident Mustafa Şentop und Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu auch Gespräche mit dem Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, und Vertretern der Zivilgesellschaft.

Anlass des Besuchs ist eine Rede, die Özoğuz bei einer Veranstaltung der Deutschen Botschaft in Ankara zum Thema „Frauen in der Politik“ halten wird. Vor diesem Hintergrund möchte sie die Reise auch dazu nutzen, sich über die Situation von Frauen in dem Land nach dem Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention informieren.