Zeit: Montag, 14. März 2022, 12.00 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.400

Öffentliche Anhörung zum

Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP

Entwurf eines Gesetzes zur Gewährung eines einmaligen Heizkostenzuschusses aufgrund stark gestiegener Energiekosten (Heizkostenzuschussgesetz – HeizkZuschG)

BT-Drucksache 20/689

Antrag der Abgeordneten Dr. Gesine Lötzsch, Susanne Ferschl, Jan Korte, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.

Warme Wohnung statt sozialer Kälte

BT-Drucksache 20/25

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

https://www.bundestag.de/ausschuesse/a24_wohnen/anhoerungen/880684-880684

Hinweise:

Aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen während der Pandemie findet die Öffentliche Anhörung als Hybridsitzung mit dem Programm WebEx statt. Journalisten sowie interessierte Bürger können in begrenzter Anzahl passiv als Zuhörer an der Videokonferenz teilnehmen.

Anmeldungen werden unter bauausschuss@bundestag.de bis zum Vortag der Sitzung entgegengenommen. Am Sitzungstag werden die Zugangsdaten für die Videokonferenz und weitere Informationen per E-Mail versandt. Teilnehmer melden sich bei WebEx mit ihrem eigenem oder einem selbst gewählten Namen an. Sie werden mit Namen und Bild in der Videoaufzeichnung zu sehen sein, können aber die Kameras ausschalten.

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.