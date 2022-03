Delegation des Bundestages nimmt an der Konferenz zur Zukunft Europas teil

In Straßburg findet am 11. und 12. März 2022 die vierte Plenarsitzung der Konferenz zur Zukunft Europas statt. Als Vertreter des Deutschen Bundestages nehmen die Abgeordneten Axel Schäfer (SPD) und Gunther Krichbaum (CDU/CSU) teil.

Das Konferenzplenum wird sich mit den Empfehlungen der europäischen Bürgerforen Nr. 1 „Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung/digitaler Wandel/Bildung, Kultur, Jugend und Sport“ sowie Nr. 4 „Die EU in der Welt/Migration“ befassen. Die 40 Bürgerinnen und Bürger aus diesen Foren, die dem Konferenzplenum angehören, werden dabei die Beratungsergebnisse aus drei Sitzungen vorstellen. Daran soll sich jeweils eine erste Aussprache anschließen.

Die Beratungen des Konferenzplenums beginnen am 11. März um 11.15 Uhr zunächst unter Aufruf der Themen Bildung, Kultur, Jugend und Sport sowie EU in der Welt und am 12. März um 8.30 Uhr zu den drei weiteren Themenblöcken. Am Morgen des 11. März werden ab 9 Uhr zudem die neun Arbeitsgruppen vorbereitend tagen. Alle Sitzungen lassen sich via Livestream unter futureu.europa.eu verfolgen. Dort sind auch die Tagesordnung und weitere Sitzungsdokumente abrufbar.