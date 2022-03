144. Versammlung der Interparlamentarischen Union in Nusa Dua, Indonesien

Eine Delegation des Deutschen Bundestages wird an der vom 20. bis 24. März 2022 in Nusa Dua, Indonesien, stattfindenden 144. Versammlung der IPU teilnehmen.

Die deutsche Delegation wird dort unter anderem den Krieg in der Ukraine und seine humanitären Folgen zur Sprache bringen. In einer von der deutschen Delegation mit organisierten Nebenveranstaltung wird die ukrainische IPU-Delegation durch Videozuschaltung zu Wort kommen, da es ihr nicht möglich ist, an der Konferenz teilzunehmen. Auf der Versammlung werden auch mögliche Sanktionsmaßnahmen gegen die russische Delegation innerhalb der IPU diskutiert.

Das Thema der Generaldebatte „Der Weg zur Klimaneutralität: Mobilisierung der Parlamente zum Handeln gegen den Klimawandel“ wurde vom gastgebenden indonesischen Parlament bewusst gewählt, um die Bedrohung gerade der Inselstaaten durch den Klimawandel zu unterstreichen. Die Generaldebatte bietet den Delegierten die Gelegenheit, ihre Erfahrungen mit Klimaschutzmaßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene auszutauschen und Erkenntnisse über die Stärkung der parlamentarischen Reaktion auf den Klimawandel zu gewinnen, besonders im Hinblick auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Beschleunigung des grünen Übergangs. Für den Bundestag werden der Delegationsleiter Ralph Brinkhaus (CDU/CSU) und die weiteren Abgeordneten Michelle Müntefering (SPD) und Ulrich Lechte (FDP) sprechen. Weitere Mitglieder sind Dr. Christoph Hoffmann (FDP) und Petr Bystron (AfD).

Nähere Informationen und die zur 144. Versammlung der IPU veröffentlichten Texte sind auf der Internetseite www.144ipu.org zu finden.