Delegation des Bundestages nimmt an der Konferenz zur Zukunft Europas teil

Am 25./26. März 2022 findet in Straßburg die fünfte Plenarsitzung der Konferenz zur Zukunft Europas statt. Als Vertreter des Deutschen Bundestages wird daran der Abgeordnete Axel Schäfer (SPD) teilnehmen.

Einen Schwerpunkt der Beratungen bilden die Berichte der von den Mitgliedstaaten entsandten Bürgervertreter über die zahlreichen nationalen Dialogveranstaltungen im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas. Darüber hinaus werden die neun Arbeitsgruppen zu ihrem Beratungsstand vortragen, gefolgt von Debatten zu den Bereichen:

Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung; digitaler Wandel; Bildung, Jugend, Kultur und Sport Europäische Demokratie; Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit Klimawandel und Umwelt; Gesundheit Die EU in der Welt; Migration

Am 25. März 2022 werden ab 9.00 Uhr zunächst die Arbeitsgruppen tagen. Das Konferenzplenum wird ab 16.30 Uhr zur Präsentation der Ergebnisse aus den nationalen Dialogveranstaltungen zusammenkommen. Am 26. März 2022 schließen sich ab 8.30 Uhr die Berichte aus den Arbeitsgruppen an. Alle Sitzungen lassen sich via Livestream unter futureu.europa.eu verfolgen. Dort sind auch die Tagesordnung und weitere Sitzungsdokumente abrufbar.