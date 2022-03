Zeit: Mittwoch, 6. April 2022, 14.30 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400

Der öffentliche Teil der konstituierenden Sitzung des Unterausschusses „Bürgerschaftliches Engagement“ beginnt ab 14.30 Uhr.

Detaillierte Informationen zur Sitzung finden Sie auf der Internetseite des Ausschusses:

www.bundestag.de/resource/blob/887488/06066de5d10d0159b8620e08911778c0/a13-to-uabe-data.pdf

Hinweise:

Das Platzangebot für Besucherinnen und Besucher ist begrenzt. Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Sitzung ist erforderlich. Es wird um Verständnis gebeten, dass nach Ausschöpfen der Kapazität weiteren Personen der Zutritt zur Besuchertribüne des Sitzungssaals nicht gewährt werden kann. Mit der Anmeldung zur Sitzung wird kein Anspruch auf Zutritt zur Besuchertribüne begründet. Anmeldungen richten Sie bitte unter Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum an die E-Mailadresse buergerschaftliches.engagement@bundestag.de.

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.