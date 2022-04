Zeit: Mittwoch, 6. April 2022, 10.30 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Präsidialebene, Saal 2 N 024

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas empfängt Irina Scherbakowa, Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft MEMORIAL International sowie Vertreterinnen von MEMORIAL Deutschland zu einem Gespräch.

Hintergrund: MEMORIAL International ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die auf dem Gebiet der Menschenrechte tätig ist und über 60 nationale und regionale Organisationen in mehreren Ländern umfasst. Memorial setzt sich seit mehr als 30 Jahren für die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen in der ehemaligen Sowjetunion ein und engagiert sich zudem bei Menschenrechtsverletzungen. Ende Dezember 2021 wurde die in Moskau ansässige Dachorganisation Memorial International in Russland verboten.