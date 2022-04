Delegation des Bundestages nimmt an der Konferenz zur Zukunft Europas teil

Die sechste Plenarsitzung der Konferenz zur Zukunft Europas findet am 8./9. April 2022 statt. Als Vertreter des Deutschen Bundestages werden die Abgeordneten Axel Schäfer (SPD) und Gunther Krichbaum (CDU/CSU) dazu nach Straßburg reisen.

Im Zentrum der Beratungen werden erneut die Vorarbeiten der neun thematischen Arbeitsgruppen (AGs) stehen. In den vergangenen Wochen haben diese auf Grundlage der Empfehlungen der vier europäischen Bürgerforen, der Beiträge von der digitalen Konferenzplattform und aus den nationalen Dialogveranstaltungen sowie der Diskussionen in den AGs Vorschläge erarbeitet. Die Vorschläge sollen nunmehr im Konferenzplenum erörtert werden. Dazu untergliedern sich die Beratungen entsprechend des Zuschnitts der Arbeitsgruppen in folgende Themenbereiche (Reihenfolge tbc):

Eine stärkere Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und Beschäftigung Bildung, Jugend, Kultur und Sport Digitaler Wandel Europäische Demokratie Werte und Rechte, Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit Klimawandel und Umwelt Gesundheit Die EU in der Welt Migration

Die Arbeitsgruppen tagen vorbereitend am 7. April ab 18 Uhr. Das Konferenzplenum wird am 8. und 9. April jeweils ab 8.30 Uhr zusammenkommen. Alle Sitzungen werden via Livestream übertragen, der unter futureu.europa.eu zugänglich ist. Dort werden im Bereich „Plenarversammlung“ auch die Tagesordnung und weitere Sitzungsdokumente abrufbar sein.