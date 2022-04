Zukunftstag für Mädchen und Jungen bietet Einblicke in Parlamentsberufe

16 Mädchen und 16 Jungen nehmen am 28. April am diesjährigen Zukunftstag für Mädchen und Jungen im Deutschen Bundestag teil.

Die Bundestagsverwaltung beteiligt sich seit 2001 an der Aktion – bis auf die pandemiebedingte Unterbrechung 2020 und 2021. Ziel des Aktionstages ist es, den Jugendlichen vor der Berufsentscheidung Einblicke in geschlechtsuntypische Bereiche der Arbeitswelt zu ermöglichen.

In diesem Jahr bekommen die Mädchen eine Führung durch die Energieleitzentrale im Reichstagsgebäude und informieren sich über das duale Studium der Informatik und die Tätigkeiten im IT-Bereich des Parlaments. Sie lernen auch die Arbeit im Parlamentsfernsehen kennen und absolvieren dabei praktische Übungen im TV-Studio.

Die Jungen begleiten die Erzieherinnen und Erzieher in der Kindertagesstätte des Deutschen Bundestages. Beim Besuch in einem Ausschusssekretariat lernen sie das Berufsbild des Kaufmanns für Büromanagement kennen. Alle Jugendlichen nehmen anschließend an der Präsentation des Personenschutzes durch Angehörige der Bundestagspolizei teil. Auch Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas nimmt sich Zeit für ein Treffen und ein Gespräch mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Zukunftstages.