Zeit: Mittwoch, 11. Mai 2022, 16 Uhr

Ort: Jakob-Kaiser-Haus, Saal 1.302 / live auf www.bundestag.de

„80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz: Verwaltungshandeln und nationalsozialistischer Völkermord“ lautet das Thema der diesjährigen Jugendbegegnung auf Einladung des Deutschen Bundestages, die vom 9. bis 12. Mai in Berlin stattfinden wird.

Mit dem Programm wird die Jugendbegegnung, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt rund um den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar stattfinden konnte, mit einem leicht veränderten Ablauf in Berlin nachgeholt.

Bei den Teilnehmern handelt es sich um 38 junge Erwachsene, die als Multiplikatoren in der Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit engagiert sind und von Gedenkstätten und Organisationen der Zivilgesellschaft benannt wurden. Sie werden sich in fünf Arbeitsgruppen sowie bei Vorträgen und Exkursionen mit der Verantwortung der NS-Verwaltung für die Planung und Durchführung des Holocaust und mit der Aufarbeitung dieser Verbrechen in der Nachkriegszeit auseinandersetzen. Auf dem Programm stehen zudem Besuche in der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors sowie ein Zeitzeugengespräch mit Herrn Franz Michalski, der dank „stillen Helfern“ den Völkermord überlebt hatte.

Am Mittwoch, 11. Mai haben die Teilnehmer Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Die Podiumsdiskussion wird im Internet unter www.bundestag.de live übertragen.

Hinweis für Medienvertreter: Zu Beginn der Podiumsdiskussion sind Auftaktbilder möglich.

