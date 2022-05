Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt besucht Rumänien und Republik Moldau

Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt besucht vom 6. bis 9. Mai 2022 Rumänien und die Republik Moldau. Auf Einladung des Präsidenten der Föderation jüdischer Gemeinschaften Rumäniens, Silviu Vexler, der zugleich Hoher Vertreter des rumänischen Parlaments für die Bekämpfung des Antisemitismus ist, nimmt Frau Göring-Eckardt für den Deutschen Bundestag an der Wiedereröffnung der 150 Jahre alten Citadel Synagoge in Timișoara teil. Die Synagoge wird am Freitag nach langer Restaurierung mit einem Festakt eröffnet und ab dann aktiv genutzt werden. Vizepräsidentin Göring-Eckardt wird ein Grußwort halten. In Timișoara wird sie auch eine deutsche Schule besuchen und Vertreter der dortigen deutschen Minderheit treffen. Außerdem ist ein Gespräch mit dem rumänischen Parlamentspräsidenten Ion-Marcel Ciolacu geplant.

Am 7. Mai wird Frau Göring-Eckardt politische Gespräche in der Republik Moldau führen. Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine möchte sie sich über die humanitäre und sicherheitspolitische Situation im Nachbarland informieren. Sie wird sich mit dem Parlamentspräsidenten Igor Grosu, mit Ministerpräsidentin Natalia Gavriliţa sowie mit Vertretern von Hilfsorganisationen und der OSZE austauschen und eine Erstaufnahmestätte für ukrainische Kriegsflüchtlinge besuchen.