Terminhinweis: Bundestagspräsidentin Bas bei der Karlspreis-Verleihung in Aachen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nimmt am Donnerstag, 26. Mai 2022 an der Verleihung des Internationalen Karlspreises in Aachen teil.

Bei der Kundgebung im Anschluss an die Preisverleihungszeremonie hält sie eine Ansprache (Ort: Katschhof, Beginn der Kundgebung: 13 Uhr).

Der Internationale Karlspreis „Für die Einheit Europas 2022“ geht an die drei belarussischen oppositionellen Politikerinnen Swetlana Tichanowskaja, Veronika Tsepkalo und Maria Kalesnikava.

Für die inhaftierte Kalesnikava nimmt ihre Schwester Tstsiana Chomitsch die Auszeichnung entgegen. Die Bundestagspräsidentin hat die Preisträgerinnen in diesem Jahr am 25. April zu einem Gespräch in Berlin empfangen.