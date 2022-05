Zeit: Mittwoch, 1. Juni 2022, 19 Uhr

Ort: Reichstagsgebäude, Plenarsaalebene, Abgeordnetenlobby

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnet am 1. Juni direkt am Plenarsaal des Bundestages die Ausstellung „Marion Eichmann. Sight.Seeing Bundestag. Ein Jahr in der Herzkammer der Demokratie“. Die Künstlerin Marion Eichmann wurde vom Kunstbeirat des Deutschen Bundestages mit einem Kunstprojekt beauftragt, das Architektur und Nutzung der parlamentarischen Gebäude thematisiert.

Die Künstlerin ist Spezialistin für Räume. Sie verkleidet, bestrickt und verwandelt Waschsalons, Regale, Feuerlöscher und ganze Straßenzüge in Papierschnitte und Installationen. Auf diese Weise porträtierte sie Istanbul, Tokio und New York. In einem einjährigen Arbeitsprozess hat sie nun das Parlament und seinen Alltag porträtiert.

Für Führungen, die während der Ausstellungslaufzeit bis zum 11. September 2022 an Wochenenden durch den Besucherdienst und in sitzungsfreien Wochen mittwochs durch das Kunstreferat angeboten werden, sind Anmeldungen notwendig. Weitere Informationen und einen Eindruck einiger Arbeiten finden Sie unter www.kunst-im-bundestag.de.