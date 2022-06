Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz besucht Israel

Vom 18. bis zum 21. Juni 2022 wird Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz Israel besuchen. Sie folgt einer Einladung der Universität Haifa, die in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen feiert. Am von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius gegründeten „Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society“ der Universität wird Aydan Özoğuz die diesjährige „Bucerius Lecture“ halten und dabei einen persönlichen Einblick in die deutsche Einwanderungs- und Integrationspolitik geben.

Auf Einladung der Deutschen Botschafterin Dr. Susanne Wasum-Rainer ist zudem ihre Teilnahme an einem Empfang anlässlich der Rettung des „Jeckes-Museums“ geplant, das an die Zuwanderung deutschsprachiger Juden nach Israel erinnert.

Darüber hinaus besucht Frau Özoğuz die Knesset, das Außenministerium und ein jüdisch-arabisches Versöhnungsprojekts.