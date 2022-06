IPU-Bundestagsdelegation zu Gast in London

Eine Delegation des Deutschen Bundestages in der Interparlamentarischen Union (IPU) war vom 28. bis 29. Juni 2022 auf Einladung der britischen IPU-Delegation zu Gast in London.

Die deutsche Delegation kam unter anderem mit der britischen IPU-Delegation zusammen und führte außerdem Gespräche mit Vertretern der Britisch-Deutschen parlamentarischen Freundschaftsgruppe, Vertretern des Verteidigungsausschusses sowie Vertretern des Ausschusses für Europäische Angelegenheiten. Kernpunkte der Gespräche waren insbesondere der russische Angriffskrieg in der Ukraine, ein stärkeres Engagement Deutschlands im Verteidigungsbereich, eine engere parlamentarische Zusammenarbeit beider Länder sowie der wachsende Einfluss Chinas. Die Delegation nahm darüber hinaus an Plenardebatten im House of Commons und im House of Lords teil.

Der Bundestagsdelegation gehörten deren Delegationsleiter Ralph Brinkhaus, Dr. Volker Ullrich (beide CDU/CSU), Beate Walter-Rosenheimer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Dr. Christoph Hoffmann (FDP) sowie Dr. Malte Kaufmann (AfD) an.

Die IPU wurde im Jahr 1889 auf Initiative des Engländers William Randell Cremer und des Franzosen Frédéric Passy gegründet, um ein Forum für Meinungs- und Erfahrungsaustausch für Parlamentarier unabhängig von Konflikten und Kulturkreisen zu ermöglichen. Die sich zweimal jährlich tagende Versammlung hat heute 178 Mitgliedsparlamente.