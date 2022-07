Bundestagspräsidentin Bärbel Bas verleiht am 12. Oktober 2022 den Medienpreis Parlament 2022 des Deutschen Bundestages. Die siebenköpfige Fachjury hat aus den insgesamt 70 eingereichten Beiträgen drei journalistische Arbeiten ausgewählt, die für die Auszeichnung infrage kommen.

Für den Medienpreis Parlament 2022 sind nominiert:

Karoline Meta Beisel, Constanze von Bullion, Lara Fritzsche und Nicola Meier: „Handyjahre einer Kanzlerin“, SZ-Magazin vom 3. September 2021

Boris Herrmann: „Eine Frage der Demokratie“, Süddeutsche Zeitung vom 27./28. März 2021

Romy Steyer: „Sollen wir losen statt wählen?“, Erstsendung auf arte am 2. September 2021

Mit der seit 1993 vergebenen Auszeichnung würdigt der Bundestag herausragende publizistische Arbeiten, die zur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen und zu einem vertieften Verständnis parlamentarischer Abläufe, Arbeitsweisen und Themen beitragen. Die eingereichten Arbeiten für den Medienpreis 2022 mussten zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2021 in Tages- oder Wochenzeitungen und in Online-Medien erschienen oder in Rundfunk oder Fernsehen ausgestrahlt worden sein. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas berufenen Fachjury gehören an: Prof. Dr. Claudia Nothelle (Hochschule Magdeburg-Stendal/Juryvorsitzende), Pinar Atalay (RTL), Shakuntala Banerjee (ZDF-Hauptstadtstudio), Anita Fünffinger (ARD-Hauptstadtstudio), Tina Hildebrandt (DIE ZEIT), Jan Hollitzer (Thüringer Allgemeine) und Marc Felix Serrao (Neue Zürcher Zeitung).