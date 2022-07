Daniela Rosenthal wird neue Abteilungsleiterin Information und Dokumentation beim Deutschen Bundestag

Daniela Rosenthal wird neue Leiterin der Abteilung Information und Dokumentation in der Bundestagsverwaltung. Sie folgt Dr. Michael Schäfer nach, der am 1. September Direktor beim Deutschen Bundestag wird. Dies hat das Präsidium des Deutschen Bundestages in seiner letzten Sitzung entschieden.

Die Abteilung Information und Dokumentation in der Bundestagsverwaltung umfasst die Bundestagsbibliothek, das Parlamentsarchiv, das Lobbyregister sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Rosenthal, 1973 in Ost-Berlin geboren, absolvierte das Jura-Studium an der Berliner Humboldt-Universität (2. juristisches Staatsexamen 1999). Seit 2000 arbeitet sie bei der Bundestagsverwaltung in verschiedenen Funktionen. Seit Juli 2020 leitet sie die Unterabteilung Zentrale Verwaltung, die insbesondere die Personalreferate umfasst. Zuvor leitete sie sechs Jahre lang eines der drei Personalreferate und war von 2009 bis 2014 Leiterin des Direktorbüros. Daniela Rosenthal ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter.