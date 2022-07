Maskottchen der Kinderkommission sucht einen Namen

Die Kinderkommission im Deutschen Bundestag wird seit vielen Jahren von einem Maskottchen begleitet, einem weiß-braunen Stofftier-Adler, der bis heute keinen Namen hat.

Dies möchte die Kinderkommission nun mit Hilfe der Kinder ändern und ruft sie deshalb auf, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich mit Namensvorschlägen zu beteiligen.

Die Vorschläge - mit einer kurzen Begründung, warum genau dieser Name passend wäre - können bis zum 30. September 2022 per E- Mail an kinderkommission@bundestag.de oder mit der Post an „Deutscher Bundestag, Kinderkommission, Platz der Republik 1, 11011 Berlin“, geschickt werden.

Unter allen Einsendern werden kleine Geschenke verlost.

Die Kinderkommission im Deutschen Bundestag gibt es seit 1988. Seither wird sie in jeder Wahlperiode vom Familienausschuss als Unterausschuss zur Wahrnehmung der Belange der Kinder eingesetzt. In der Kinderkommission arbeiten die Kinderbeauftragten der Bundestagsfraktionen zusammen und befassen sich mit grundsätzlichen und aktuellen Fragen, die für Kinder und Jugendliche von Bedeutung sind.