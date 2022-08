Bundestagspräsidentin Bas beim Treffen der deutschsprachigen Parlamentspräsidenten in Liechtenstein

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas nimmt am 25. und 26. August 2022 am Treffen der deutschsprachigen Parlamentspräsidenten in Vaduz teil. Themen der Gespräche sind u.a. die Rolle der Parlamente in der COVID-19-Pandemie und die Bürgerpartizipation in demokratischen Gesellschaften.

Zu dieser jährlichen Konferenz kommen die Parlamentspräsidenten Deutschlands, Österreichs, Liechtensteins, Luxemburgs, der Schweiz und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zusammen. Das Format dieses Treffens hat Norbert Lammert 2016 als damaliger Bundestagspräsident ins Leben gerufen. Nach der pandemiebedingten Pause seit 2020 wird der Austausch nun fortgesetzt.