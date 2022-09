Zeit: Montag, 12. September 2022, 15.45 Uhr

Ort: Hessischer Landtag, Medienraum

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages lädt am 12. September 2022 traditionsgemäß zur Tagung der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder ein. Diese Veranstaltung findet regelmäßig im Abstand von zwei Jahren in einer Landeshauptstadt statt. Gastgeber ist in diesem Jahr der Hessische Landtag in Wiesbaden.

An der Tagung nehmen ebenso die Bürgerbeauftragten sowie Ombudspersonen aus dem europäischen Raum teil.

Der Gedanken- und Erfahrungsaustausch hat sich stets als konstruktiv im Hinblick auf die Bewältigung der Alltagsarbeit in den Ausschüssen erwiesen.

In diesem Jahr werden beispielsweise Fragen rund um die Digitalisierung erörtert.

Für ein Pressegespräch stehen die Vorsitzende des Petitionsausschusses des Deutschen Bundestages, Martina Stamm-Fibich, sowie der Vorsitzende des Petitionsausschusses des Hessischen Landtages, Oliver Ulloth, zur Verfügung.