50 Jahre im Bundestag, 14 Mal direkt gewählt – Bundestagspräsidentin Bas würdigt Wolfgang Schäuble zum 80. Geburtstag

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gratuliert ihrem Amtsvorgänger, Wolfgang Schäuble, zum bevorstehenden 80. Geburtstag. „50 Jahre im Deutschen Bundestag, 14 Mal direkt ins Parlament gewählt – eine einmalige Leistung!“, schreibt Bas und betont zugleich, Schäuble habe „unsere repräsentative Demokratie und unser Land in den vergangenen Jahrzehnten wie nur wenige mitgeprägt“. Insbesondere würdigt die Bundestagspräsidentin Schäubles Verdienste um die Deutsche Einheit und um Europa.

Bas wendet sich in ihrem Brief an Schäuble als ihren Amtsvorgänger: „Maßstäbe haben Sie auch als Bundestagspräsident gesetzt – als Ihre Nachfolgerin profitiere ich davon. Mit der Förderung der Bürgerräte haben Sie zudem ein Format der demokratischen Teilhabe vorangebracht, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt.“