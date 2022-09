Zeit: Mittwoch, 21. September 2022, 16.30 Uhr

Ort: Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.800

Gegenwärtig engagieren sich rund 29 Millionen Menschen in Deutschland ehrenamtlich und tragen auf diese Weise zum Funktionieren des Gemeinwesens bei. Damit dies auch zukünftig so bleibt, haben die regierungstragenden Parteien in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass gerade auch junge Menschen für das Ehrenamt begeistert werden sollen.

Insbesondere junge Menschen bringen sich im Rahmen eines Freiwilligendienstes gesellschaftlich ein. Nach aktuellen Zahlen des BMFSFJ sind dies derzeit allein im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) mehr als 53.000 Menschen. Um dieses Engagement weiter zu stärken, hat sich die Bundesregierung im Koalitionsvertrag vorgenommen, unter anderem die Plätze in den Freiwilligendiensten nachfragegerecht auszubauen, Teilzeitmöglichkeiten zu verbessern sowie den internationalen Freiwilligendienst zu stärken und das „FSJ digital“ weiter aufzubauen.

Um den Eindruck der aktuellen Situation im Bereich der Freiwilligendienste und der dort bestehenden Herausforderungen zu vertiefen, wird sich der Unterausschuss „Bürgerschaftliches Engagement“ in seiner 5. Sitzung mit dem Thema „Junges Engagement und Freiwilligendienste“ befassen.

Im Rahmen der Sitzung wird ein öffentliches Fachgespräch stattfinden, zu dem die Abgeordneten

Kira Bisping, Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales Jahr (BAK FSJ), Sprecherin

Claudio Jax, AKLHÜ e.V. – Netzwerk und Fachstelle für internationale Personelle Zusammenarbeit, Vorstandsmitglied

Ben Rating, Sprecher*innenrat Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), Bundessprecher des Jahrgangs 2021/2022

Julia Schneider, Deutsche Turnerjugend, Vorstandsvorsitzende

als Sachverständige in den Unterausschuss eingeladen haben.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen und ist zudem später in der Mediathek online abrufbar.

