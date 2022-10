Der Freundeskreis Berlin-Taipei besucht Taiwan

Vom 1. bis 7. Oktober 2022 reist eine Delegation des Freundeskreises Berlin-Taipei unter Leitung des Vorsitzenden, Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU), nach Taipei. Die weiteren Delegationsmitglieder sind: Katrin Budde (SPD), Dr. Till Steffen (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Rainer Kraft (AFD) und Caren Lay (Die Linke).

Bei der Reise nach Taiwan sollen in Begegnungen mit Parlamentariern und Regierungsvertretern sowie Vertretern der Zivilgesellschaft Fragen zur politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage, zu den bilateralen Beziehungen sowie zur Entwicklung der Beziehungen beidseits der Taiwanstraße angesprochen werden. Eine besondere Rolle soll die angespannte Sicherheitslage durch die Spannungen zur Volksrepublik China spielen. Die bilateralen Handelsbeziehungen und das Engagement deutscher Unternehmen in Taiwan sollen bei Gesprächen mit Vertretern des Deutschen Wirtschaftsbüros sowie Unternehmensvertretern erörtert werden. Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt wird die Energie und- Digitalisierungspolitik sein, wozu auch eine Fahrt in die Industriestadt Tainan an der Westküste geplant ist.