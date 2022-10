Bundestagspräsidentin Bas hält die Rede zum Tag der Deutschen Einheit. Bundestag präsentiert sich beim Bürgerfest in Erfurt

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hält in diesem Jahr die Hauptrede beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit, der am 3. Oktober um 12 Uhr im Theater Erfurt stattfindet. Thüringen ist in diesem Jahr der Gastgeber der offiziellen Feierlichkeiten zum Jahrestag der Wiedervereinigung.

Der Deutsche Bundestag präsentiert seine Arbeit beim Bürgerfest vom 1. bis zum 3. Oktober auf dem Domplatz in Erfurt. Auf 1.000 Quadratmetern bietet das Parlament den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm.

Im „Forum Plenarsaal“ wird in einem nachgebildeten Plenarsaal durch ein moderiertes Planspiel der Ablauf einer Plenarsitzung simuliert. Die Gäste schlüpfen dabei in die Rolle von Abgeordneten. Live und unterhaltsam wird ihnen dabei vermittelt, wie der Deutsche Bundestag funktioniert, wie debattiert wird und welche Rolle die Bundestagspräsidentin, die Fraktionen, die Regierung oder auch der Bundesrat spielen.

Zu Gast im „Forum Plenarsaal“ werden neben Bundestagspräsidentin Bas (Sonntag, 2. Oktober gegen 15 Uhr) auch die Vizepräsidentinnen Katrin Göring-Eckardt, Petra Pau und Aydan Özoğuz sein. Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke, wird ebenso mit den Gästen ins Gespräch kommen wie Fraktionsvorsitzende und Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen.

Wissenswertes über das Parlament erfahren die Besucher im „Kommunikationsforum“. Hier gibt es verschiedene Informationsmaterialien rund ums Parlament, multimediale Angebote und Spiele für alle Altersgruppen.

Der Präsentationsbereich des Deutschen Bundestages auf dem Erfurter Domplatz ist vom 1. bis 3. Oktober jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenfrei.