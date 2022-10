Bauausschuss informiert sich in den Niederlanden über Wohnungsbau und Stadtplanung

Eine Delegation des Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen reist vom 31. Oktober bis 4. November zu Gesprächen mit politischen Entscheidungsträgern und Experten über Wohnungsbau und Stadtplanung in die Niederlande.

In den Niederlanden existieren zahlreiche Architektur- und planungspolitische Strömungen, die verschiedene Ansätze verfolgen, um mit knappem Bauland und beschränkten Ressourcen klimaschonend zu bauen. Darüber hinaus stehen in den großen Städten wie Amsterdam und Rotterdam die Verantwortlichen vor der Herausforderung, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. Aufgrund der besonderen geografischen Lage und Raumaufteilung spielt ferner die Förderung des ländlichen Raumes eine wichtige Rolle. Die in den Niederlanden zu diesen Themen verfolgten Lösungswege bieten interessante Ansätze für eine vergleichende Bewertung und Weiterentwicklung der vom Ausschuss zu diskutierenden wohnungs- und planungspolitischen Instrumente. Durch die geplanten Programmpunkte in mehreren Städten in den Niederlanden sowie zum ländlichen Raum können die Delegationsteilnehmer diese unterschiedlichen Bemühungen kennenlernen und würdigen.

Der Delegation des Ausschusses werden die Abgeordneten Roger Beckamp (AfD), Caren Lay (DIE LINKE.), Anja Liebert (BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN), Franziska Maschek (SPD) und Rainer Semet (FDP) angehören.