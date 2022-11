„Gemeinsam einzigartig“

Kinderkommission zum bundesweiten Vorlesetag am 18. November 2022

Am 18. November 2022 findet bereits zum 19. Mal der Bundesweite Vorlesetag statt.

Dazu erklärt für die Kinderkommission des Deutschen Bundestags deren Vorsitzende, die Abgeordnete Sarah Lahrkamp :

„Geschichten, die ein Kind vorgelesen bekommt, und die Erinnerungen, die es mit dem Vorlesen verbindet, begleiten es ein Leben lang. Diese Verbindung und Nähe zu erleben, machen das Vorlesen so schön. Leider haben nicht alle Kinder das Glück, auf diese Weise in Geschichten einzutauchen und so ganz nebenbei unendlich viel zu lernen. Der Vorlesetag soll einen Beitrag dazu leisten, das zu ändern.

Das diesjährige Motto unterstreicht außerdem, wie wichtig ein respektvolles Zusammenleben und die gegenseitige Wertschätzung sind. Sie sind unerlässliche Bestandteile für eine demokratische Gesellschaft. Besonders in der heutigen Zeit sind sie wichtiger denn je.“





Der Aktionstag will ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen. Aus diesem Anlass finden jährlich zahlreiche Veranstaltungen in Schulen, Kindergärten, Bibliotheken, Museen und Buchhandlungen und an anderen Orten statt, bei denen vorgelesen wird.

In diesem Jahr stellen die Initiatoren den Vorlesetag unter das Motto „Gemeinsam einzigartig“ - als Zeichen der Vielfalt unserer Gesellschaft. Als alltägliche Bereicherung und verbindendes Element lasse das Vorlesen großen Freiraum für mehrsprachige Geschichten, Erzählungen über ungewöhnliche Charaktere, außergewöhnliche Vorlesesituationen und Vieles mehr.

Der Vorlesetag möchte ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für das Lesen setzen und die Lust am Lesen entfachen. Er soll dazu beitragen, Lesekompetenz zu erwerben und Bildungschancen auszubauen.