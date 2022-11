BILDTERMINE: Weihnachtsschmuck aus ganz Deutschland für den Bundestag

Auch in diesem Jahr erfreut sich der Deutsche Bundestag wieder des Weihnachtsschmucks für seine Gebäude, der ihn aus ganz Deutschland erreicht:

Am Mittwoch, 23. November um 13.00 Uhr

übergibt die Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. einen Weihnachtsbaum in der Halle des Paul-Löbe-Hauses an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Damit wünschen Menschen mit geistiger Behinderung und die Lebenshilfe Allen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes Fest! Der Schmuck für diesen Baum wurde von Menschen mit und ohne Behinderung aus der Lebenshilfe Mettmann aus Ratingen hergestellt.

Am Dienstag, 29. November um 13.00 Uhr

nimmt Vizepräsidentin Petra Pau in der Halle des Paul-Löbe-Hauses vor der westseitigen Fensterfront einen nachhaltigen Weihnachtsbaum aus dem Naturpark Nuthe-Nieplitz aus Brandenburg entgegen. Bei der Übergabe wirken Schulkinder der „Naturpark-Schule“ Blankensee mit, die den Baumschmuck gestaltet haben.

Am Mittwoch, 30. November um 9.30 Uhr

präsentiert das „Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.“ einen Adventskranz, den sogenannten Wichernkranz, der Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Diese Übergabe findet vor der Abgeordnetenlobby im Reichstagsgebäude statt und wird vom Chor des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung musikalisch begleitet.

Am Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 10.00 Uhr

nimmt Vizepräsidentin Yvonne Magwas das Friedenslicht aus Betlehem des „Ringes deutscher Pfadfinder*innenverbände e. V.“ entgegen. Eine Delegation junger Pfadfinder übergibt das Friedenslicht feierlich im Reichstagsgebäude vor der Abgeordnetenlobby.



Medienvertreter sind zu diesen Bildterminen herzlich eingeladen und benötigen zum Betreten der Gebäude des Deutschen Bundestages eine gültige Akkreditierung (www.bundestag.de/presse/akkreditierung).