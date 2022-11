Zeit: Mittwoch, 30. November 2022, 15 Uhr

Ort: Jakob-Kaiser-Haus, Tunnel unter der Dorotheenstraße – Übergang zwischen Haus 1 und Haus 5 / Untergeschoss

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird zusammen mit der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte die Plakette „Ort der Demokratiegeschichte“ im Deutschen Bundestag offiziell vorstellen.



Die Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“ markiert mit ihren Plaketten Orte in ganz Deutschland, an denen sich Menschen für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde eingesetzt haben. Auch der Deutsche Bundestag im Berliner Reichstagsgebäude ist ein bedeutender und authentischer Ort der deutschen Demokratiegeschichte. Das Projekt wird von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, und von der Staatskanzlei Thüringen gefördert.



Bei der Veranstaltung wird die Bundestagspräsidentin begrüßende Worte sprechen und Dr. Markus Lang, Projektleiter „Deutschlandkarte der Demokratie“ von der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratie-Geschichte e.V., wird das Projekt vorstellen. Anschließend wird Dr. Susanne Kitschun das Wort ergreifen. Sie ist Leiterin der Gedenkstätte „Friedhof der Märzgefallenen“ und eine der SprecherInnen der Arbeitsgemeinschaft „Orte der Demokratiegeschichte“.



Drei Plaketten sind in zentralen Liegenschaften des Deutschen Bundestages, unter anderem in der unmittelbaren Nähe einer Ausstellung zur Geschichte des Parlaments, angebracht. Eine weitere Plakette befindet sich am Deutschen Dom. Dr. Lang wird die Plakette „Ort der Demokratiegeschichte“ symbolisch an Bundestagspräsidentin Bas übergeben.



Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Informationen zur Akkreditierung sind unter www.bundestag.de/akkreditierung zu finden.